Ab Herbst: Frauenheld Patrick Fernandez erobert GZSZ-Kiez!

GZSZ-Fans aufgepasst! Der Herbst könnte in der beliebten Vorabendserie ganz schön heiß werden: Denn mit Patrick Fernandez stößt ein neuer Darsteller zum Cast des Erfolgsformats hinzu. Und wie der Name andeutet, bringt der gebürtige Berliner eine ganze Menge mittelamerikanisches Feuer mit. Ob Latin Lover oder Womanizer – Patrick wird bei den Fans und in der Daily mit seiner neuen Rolle sicherlich einiges durcheinanderwirbeln!

"Ich habe bisher die Hälfte meines Lebens in Mexiko verbracht. Die andere Hälfte in Deutschland", erklärte Patrick im Interview mit RTL. Nachdem er in Mexiko mit dem Theaterspielen begonnen hatte, ließ er sich bei TV Azteca CEFAT zum Schauspieler ausbilden: "Wenn man dort studiert, wird man schon während des Studiums für kleinere Rollen besetzt. So konnte ich erste Dreh-Erfahrungen sammeln." Bei "Hotel Heidelberg", Um Himmels Willen und mit einer Hauptrolle in der Romanze "Ein Sommer in Andalusien" sammelte er zudem Erfahrung im deutschen Fernsehen.

Allzu sehr sollten die GZSZ-Fans ihr Herz allerdings nicht an das neue Daily-Gesicht verlieren – denn Single ist Patrick nicht: "Ich bin seit sieben Jahren glücklich verheiratet!" Außerdem ist der 37-Jährige zweifacher Vater und echter Familienmensch: "Am meisten freue ich mich, mit meinen zwei kleinen Prinzessinnen zu kuscheln und wenn ihre Mama auch noch mit uns kuschelt, ist alles perfekt."

Anzeige

ActionPress Niklas Osterloh, Gisa Zach, Lars Pape, Lennart Borchert, Ulrike Frank, Patrick Heinrich, GZSZ

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Patrick Fernandez, Schauspieler

Anzeige

TVNOW / Wolfgang Wilde Der GZSZ-Cast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de