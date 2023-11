Umut rastet beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer aus

Umut Tekin (26) lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer kommt bei Temptation Island V.I.P. der Verführerin Emma Fernlund gefährlich nahe. Durch die Schlüssellochmomente bekommt seine Partnerin Jana-Maria Herz (31) Wind davon und ist alles andere als begeistert: Sie sucht Halt bei den Verführern und versteht sich besonders mit Calvin überaus gut. Das schmeckt Umut wiederum gar nicht, weshalb er beim Lagerfeuer die Fassung verliert.

In der Show bekommt der 26-Jährige Aufnahmen zu sehen, die ihm so gar nicht passen: Die Blondine verbringt viel Zeit mit Calvin und nennt ihn einen gestandenen Mann. Zudem drücken drei Verführer dem Lockenkopf eine Ansage, was er als total respektlos wertet. Als ihm Mitstreiter Lorik (27) dann beruhigen möchte, schreit Umut ihn an: "Halt's Maul! Chill mal." Dann ringt er erstmal um seine Fassung und erklärt: "Keiner ist mir gegenüber respektlos. Das hier, was ich gerade gesehen und gehört habe, ist unterste Schublade." Außerdem verstehe er nicht, warum Jana-Maria den 22-jährigen Verführer als gestandenen Mann betitele.

Doch was sagt Lorik dazu, dass ihn Umut so angefahren hat? "Das war absolut nicht korrekt, da ich ihn auffangen wollte", gibt der Freund von Denise Hersing (27) zu. In der Villa habe sich der 26-Jährige aber bei dem Mannheimer entschuldigt. "Aber ich nehme es ihm nicht übel, weil er emotional in Rage war", erklärt Lorik Promiflash.

