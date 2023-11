Gigis kaputte Nase: Fame-Fighting-Veranstalter meldet sich!

Trotz einer Nasenfraktur stieg Luigi Birofio (24) am vergangenen Samstag in den Ring, um beim Fame Fighting gegen Can Kaplan zu boxen. Dabei hätte der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer eigentlich operiert werden müssen. Doch die OP hatte er extra verschoben, um seinen TV-Gegner und auch seine Fans nicht hängen zu lassen. Aber ist das alles erlaubt? Jetzt meldet sich der Fame-Fighting-Veranstalter zu Gigis Nase und dem Kampf!

Gegenüber t-online wird erklärt, dass seine Nasenfraktur vor dem Kampf "bestmöglich und den Umständen entsprechend behandelt und therapiert wurde". Deshalb habe Gigi "unter der Bedingung der Eigenverantwortung" antreten können. Der 24-Jährige nahm also weitere Verletzungen in Kauf. Tatsächlich sei es dann auch dazu gekommen.

"Durch den Kampf ist dann noch mehr kaputtgegangen", verrät er in seiner Instagram-Story. Also musste Gigi notoperiert werden. Aber auch Can hatte wohl Probleme mit seiner Nase, wie seine Verlobte Walentina Doronina (23) im Netz erzählte. Das haben sie ebenfalls nicht offen kommuniziert, um Gigi dadurch keinen Vorteil zu verschaffen.

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, ehemaliger "Dschungelcamp"-Teilnehmer

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio im Oktober 2023

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

Wie findet ihr Luigi Birofios Entscheidung, trotz Nasenfraktur zu boxen? Respektabel. Unverantwortlich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



