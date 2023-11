Nach Walentina: Ist Maurice der neue Sommerhaus-Bösewicht?

Toppt er jetzt alles? Walentina Doronina (23) und Can Kaplan mussten nach einer Auseinandersetzung mit Luigi Birofio (24) Das Sommerhaus der Stars verlassen. Grund dafür war, dass man die angespannte Situation in der Promi-WG habe lockern wollen. Denn in fast allen Streits waren die Blondine und ihr Verlobter involviert. Die Zuschauer scheinen keine Fans von dem Paar zu sein – jetzt bekommt aber er ganz schön viel Hate ab: Ist Maurice Dziwak nun der neue Sommerhaus-Bösewicht?

Bei einem Safety-Spiel mussten die Paare mal wieder ihren Zusammenhalt beweisen. Doch Maurice und seine damalige Partnerin Ricarda Raatz scheiterten. Weil es nicht funktionierte, wie der 25-Jährige das wollte, rastete er aus. Er beleidigte die Brünette und trat am Ende sogar gegen das Spiel-Equipment. Für viele Zuschauer ist er deshalb nun unten durch! "Unangenehmer Charakter. Ich bin fassungslos, wie er seine Freundin behandelt", heißt es beispielsweise auf Instagram.

Doch damit nicht genug: "Er verkackt jedes Spiel und immer hat Ricarda Schuld. Ich wundere mich, dass sie so ruhig bleibt. Bei seiner Schreierei und dem unsinnigen Gelaber kann sich doch kein Mensch konzentrieren" und "Es waren schon so viele Knalltüten im Sommerhaus. Aber Maurice toppt alles!", geht es auf Social Media weiter. Was haltet ihr von Maurice' Verhalten? Stimmt unten ab!

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+

Anzeige

ActionPress Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL Maurice Dziwak und Ricarda Raatz beim Sommerhaus 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de