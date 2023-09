Nur am pöbeln! Ist Walentina der Sommerhaus-Bösewicht 2023?

Walentina Doronina (23) fährt ihre Krallen aus! Die Essenerin ist bereits aus einigen TV-Formaten bekannt. Aktuell versucht sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Can Kaplan ihr Glück im Sommerhaus der Stars – und das nicht ganz reibungslos. Denn bereits in der ersten Folge zettelte sie einen dicken Streit mit Aleksandar Petrovic (32) an. Die Blondine fällt vor allem mit ihrer Pöbelei auf – wird sie so der diesjährige Sommerhaus-Bösewicht?

Schon in den vergangenen Jahren hatte immer mindestens ein Kandidat in der TV-Show für großen Ärger gesorgt. 2020 teilten sich Lisha und Andrej Mangold (36) den Titel des Bösewichts – die beiden ächzten mächtig gegen Evanthia Benetatou (31). Im Jahr darauf tat sich Mike Cees besonders hervor. Bei dem TV-Star fiel vor allem der miserable Umgang mit seiner damaligen Partnerin Michelle Monballijn negativ auf. Und auch Eric Sindermann (35) bekleckerte sich nicht mit Ruhm: Der Designer legte sich mit seiner eigenen Freundin Katharina Hambuechen an, bis die beiden sich noch während der Sendung trennten.

Ob Walentina nun wohl in diese Fußstapfen treten wird? Ihre Mitstreiter sind bisher zumindest keine Fans der Influencerin. Gegenüber Promiflash bezeichnete Aleks seine Gegnerin sogar als "gebrochenen Menschen". Der Fitnesstrainer behauptete sogar, sie brauche Hilfe.

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Reality-TV-Teilnehmer

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

