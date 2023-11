Keine Verführung: "Temptation Island"-Boys zu jung für Kader

Das Alter sei nur eine Zahl? Nicht für Kader Loth (50)! In der aktuellen Staffel Temptation Island V.I.P. stellt sich die Reality-TV-Queen gemeinsam mit ihrem Ehemann Ismet Atli dem riskanten Beziehungstest, der schon so manchem Promi-Paar zum Verhängnis geworden ist. Im Interview mit Promiflash kritisiert sie nun jedoch die Show – das hat Kader auf der Insel der Verführung gefehlt!

Gegenüber Promiflash plaudert sie jetzt aus, sie sei enttäuscht von der Produktion gewesen und hätte sich mehr Verführer in ihrem Alter gewünscht. "Wer weiß, was dann passiert wäre", deutet Kader an. Von wahrer Verführung sei für sie nicht die Rede gewesen: "Da war wirklich nicht ansatzweise ein Mann dabei, der mich interessiert hätte", urteilt das Reality-TV-Urgestein.

Trotzdem habe sie eine ereignisreiche Zeit in der Show gehabt. "Da hat man wirklich nur Kopfkino, von morgens bis abends machst du dich verrückt", erzählt Kader über die "Temptation Island"-Villa. Zwar hätte sie sich auch für Partner Isi etwas reifere Teilnehmer gewünscht, jedoch versteht der Juwelier sich trotz Altersunterschied offenbar blendend mit Verführerin Chanelle Wyrsch (27).

RTL / René Lohse Isi und Kader, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Action Press / United Archives GmbH Kader Loth bei einer Gala in Berlin, 2018

ActionPress Kader Loth und Ismet Atli im Januar 2023 in Berlin

