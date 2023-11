"Respektlos": Kader Loth will "Temptation Island" abbrechen

Kader Loth (50) ist wohl alles zu Kopf gestiegen. Ihr Mann Isi macht sich bei Temptation Island V.I.P. eine schöne Zeit. Der Unternehmer versteht sich dabei besonders gut mit Chanelle Wyrsch (27), mit der er auch immer vertrauter wird. Dass seine Frau dadurch unschöne Bilder beim Lagerfeuer zu sehen bekommt, scheint dem Juwelier wohl nicht wirklich bewusst zu sein: Kader will deshalb sogar den Treuetest abbrechen!

Beim Lagerfeuer muss die TV-Persönlichkeit mitansehen, wie ihr Mann ständig mit Chanelle herumhängt. Außerdem erzählt er, dass er kein Heimweh verspüre und total in seinem Element sei. Als drei Verführerinnen dann anfangen, den Unternehmer zu massieren, platzt ihr der Kragen. "Anfassen war nicht erlaubt. […] Wenn ich ihn sehe, kriegt der wirklich von mir eine osmanische Schelle. Ich erkenne Isi nicht mehr", regt sich die Brünette auf. Vor allem störe es sie, dass er ein gestandener Geschäftsmann sei und daher auch seinen Ruf zu verlieren hat. "Ich finde Isis Verhalten gegenüber mir respektlos. […] Ich würde hier richtig radikal abbrechen und dann spuck' ich ihm ins Gesicht. Meinen Mann darf keine anfassen", kündigt sie an.

Zurück in der Villa will sich Kader nicht einmal mehr mit den anderen Teilnehmerinnen und den Verführern austauschen. "Ich packe jetzt ein, ich gehe morgen", erklärt sie und rauscht in ihr Zimmer hoch. "Ich bin momentan echt durcheinander. Am liebsten würde ich einpacken und mich dann einfach verabschieden", verrät die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin. Am nächsten Tag sieht die Welt jedoch schon wieder anders aus: Vor versammelter Mannschaft verkündet sie, doch noch zu bleiben.

Anzeige

RTL / René Lohse Ismet und Kader Loth bei "Temptation Island V.I.P." 2023

Anzeige

Instagram / ismetatli_official Ismet Atli, Ehemann von Kader Loth

Anzeige

Action Press / United Archives GmbH Kader Loth bei einer Gala in Berlin, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de