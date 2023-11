Kommt bald eine Show über Alec Baldwins neunköpfige Familie?

Haben sie sich an den Kardashians ein Beispiel genommen? Alec Baldwin (65) und seine Frau Hilaria (39) heirateten 2012 – ein Jahr nachdem sich der Schauspieler und die Yoga-Lehrerin das erste Mal gesehen hatten. Mittlerweile hat das glückliche Ehepaar ganze sieben gemeinsame Kinder auf die Welt gebracht: Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Maria und Ilaria, die gerade einmal ein Jahr alt ist. Nun planen Alec und die siebenfache Mutter eine eigene Realityshow über die gesamte Familie!

Das Pärchen wolle seinen Fans einen Einblick in ihren privaten Alltag geben, verrät ein Insider People. "Sie freuen sich, wollen es aber nur tun, wenn es eine authentische Darstellung dessen ist, wie sie als Familie sind. Die Kinder haben alle so lustige Persönlichkeiten und Hilaria und Alec wissen, wie viel Interesse an ihrem Leben besteht", fügt er hinzu. Beide sollen die Idee mögen, ihren Fans einen Blick hinter die Kulissen der Erziehung einer neunköpfigen Familie zu geben.

Einblick in eine weitere Schwangerschaft dürfte es in einer möglichen Familiensendung aber wohl nicht geben. Alec erklärte zuvor in dem Podcast "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa", dass er mit der Familienplanung fertig sei. Kurz nach der vergangenen Geburt kündigte auch die 39-Jährige an, dass diese vermutlich die Letzte gewesen sein wird.

Getty Images Hilaria Baldwin und Alec Baldwin auf einer Gala 2022

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwin mit seinen Kindern und seiner Frau in New York

Getty Images Alec Baldwin beim Hamptons International Film Festival

