Hilaria Baldwin verteidigt ihre wechselnden Akzente

Hilaria Baldwin (41), Ehefrau von Schauspielstar Alec Baldwin (67), hat nun in ihrem neuen Buch "Manual Not Included" erklärt, warum sie zwischen spanischem und amerikanischem Akzent wechselt, obwohl sie in Boston aufgewachsen ist und nicht – wie lange von ihr behauptet – aus Spanien stammt. Die 41-Jährige, die mit Alec seit 2012 verheiratet ist und mit ihm sieben Kinder großzieht, äußerte sich nach heftigen öffentlichen Diskussionen und persönlichen Angriffen – insbesondere, seit ihre Herkunft 2020 ausführlich in den Medien hinterfragt wurde. Hilaria berichtet offen, dass sie wegen Vorwürfen, sie würde ihre Identität vortäuschen, sogar "nicht mehr essen" konnte und "an ihrem Verstand zweifelte". Ganz besonders belastend sei auch gewesen, dass Comedians wie Amy Schumer (43) in Shows über ihren Akzent und ihre Familie gewitzelt hatten.

Laut ihren Memoiren sind die Schwankungen in ihrem Akzent nicht gespielt, sondern gehen auf ihre ADHS- und Dyslexie-Diagnosen zurück. Diese neurodivergenten Eigenschaften hätten erhebliche Auswirkungen auf ihre Sprache, ihr Erinnerungsvermögen und ihr Selbstvertrauen, wie Hilaria schildert: "Mein Gehirn funktioniert einfach anders." Sie wuchs in einer zweisprachigen Umgebung auf, spricht sowohl Englisch als auch Spanisch mit ihren Kindern und sieht es als Bereicherung an, beide Kulturen zu leben. Den berüchtigten "Cucumber-Moment" bei einem Auftritt in der Today-Show erklärt sie nun rückblickend mit ihren Verarbeitungsunterschieden. Er bezieht sich auf eine peinliche Situation, in der Hilaria beim Versuch, über Gurken zu sprechen, plötzlich ihren spanischen Akzent einfließen ließ. Sie beschreibt dies so: "Ich habe ein Gehirn, das zu einem Teil Englisch, zu einem Teil Spanisch und zu sieben Portionen Mama-Gehirn ist, dazu eine kräftige Prise Ablenkung", heißt es in ihrem Buch. Der mediale Wirbel habe sie damals in eine tiefe Krise gestürzt – phasenweise habe sie keine Lebensfreude mehr verspürt.

In ihrer Familie fand Hilaria Rückhalt: Besonders Alec, der mit ähnlicher öffentlicher Kritik umzugehen weiß, habe ihr geholfen, wieder Hoffnung zu schöpfen. "Alec war so gut zu mir in dieser Zeit", schreibt sie. Das Paar lernte sich kennen, als Hilaria 27 und Alec 53 Jahre alt waren – trotz des Altersunterschieds fanden sie zueinander und meisterten neben dem Medienrummel auch familiäre Herausforderungen wie die Geburt von sieben gemeinsamen Kindern. Gerade im Privatleben betont Hilaria inzwischen, wie wichtig ihr ein offener Umgang mit ihren individuellen Eigenschaften ist – und legt großen Wert darauf, den Kindern Stolz auf ihre Bilingualität zu vermitteln. Für die Baldwins gehört das ständige Wechseln zwischen Sprachen und Kulturen zum Alltag – und ist für Hilaria längst keine Schwäche mehr, sondern Normalität.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilaria Baldwin im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin, November 2023

Anzeige Anzeige