Luisa Hartema ist erst seit einem Jahr mit Ehemann zusammen

Bei Luisa Hartema (28) geht es Schlag auf Schlag! Die Germany's Next Topmodel-Gewinnerin hat in diesem Jahr einige Meilensteine erreicht: Sie verkündete ihre erste Schwangerschaft, heiratete ihren Partner Max und durfte schließlich im September Töchterchen Paula auf der Welt willkommen heißen. Nun lässt Luisa die aufregenden Ereignisse der letzten Monate Revue passieren und enthüllt, wie frisch ihr Liebesglück tatsächlich ist!

Auf Instagram widmet sich die frischgebackene Mama jetzt den Fragen ihrer Follower. Luisa gibt preis, dass sie und ihr Mann erst seit etwas mehr als einem Jahr zusammen sind: "Für viele ist es wahrscheinlich verrückt, weil alles so schnell ging." Im vergangenen Sommer gaben die beiden sich in einer kleinen, romantischen Zeremonie das Jawort. "Ehrlicherweise war vieles so auch nicht geplant, aber wir glauben daran, dass alles so sein sollte und einen Sinn hat und wir sind sehr dankbar dafür", fügt die ehemalige GNTM-Kandidatin hinzu.

In der kurzen gemeinsamen Zeit haben das Model und ihr Liebster bereits einiges gemeinsam erlebt. Jetzt, so erzählt Luisa, lassen sie es erst einmal entspannt angehen und nutzen auch einfach mal den ganzen Tag zum Kuscheln mit der kleinen Paula. Die Schönheit scheint überglücklich und teilt regelmäßig süße Schnappschüsse vom jungen Familienglück im Netz.

