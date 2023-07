Wow! Luisa Hartema teilt erste Schnappschüsse ihrer Hochzeit

Luisa Hartema (28) gewährt einen Einblick in ihren großen Tag! Die Germany's Next Topmodel-Gewinnerin geht schon seit einiger Zeit mit ihrem Partner Max durchs Leben. Im Februar hatte die Beauty ganz stolz bekannt gegeben, dass die zwei ihr erstes Kind erwarten. Noch bevor ihr Baby das Licht der Welt erblickte, gaben sie sich vor wenigen Wochen das Jawort. An ihrem Hochzeitstag lässt Luisa nun auch ihre Fans im Netz teilhaben!

Auf Instagram teilt die 28-Jährige eine süße Bilderreihe in Schwarz-Weiß, die sie und ihren Ehemann zeigen. Total verliebt posieren die beiden frisch Vermählten auf einer Wiese, halten Händchen und sitzen eng umschlungen auf einer Bank. Dabei erhaschen Luisas Fans auch einen Blick auf die Outfits des Paares: Das Model betonte ihren Babybauch mit einem schlichten, engen Brautkleid mit Beinschlitz und Rückenausschnitt. Dazu trug sie einen langen Schleier mit Rüschen-Detail. Max strahlte in einer legeren Hose und einem Hemd mit Verzierungen.

In wenigen Wochen werden Luisa und ihr Liebster schon ihr Baby in den Armen halten können. Das Geschlecht und den Namen ihres Sprosses verriet die baldige Mama ganz beiläufig in einem Video im Netz. Dort zeigte sie das Babybett – und auf der Unterlage war der Name Paula gestickt. Das bedeutet also, dass sie ein Mädchen erwartet.

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im Juli 2023

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im Juni 2023

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema, Ex-GNTM-Kandidatin

