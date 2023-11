"Viel Blut verloren": So verlief Luisa Hartemas Entbindung!

Sie gibt tiefe Einblicke in ihr Privatleben! Die einstige Germany's Next Topmodel-Siegerin Luisa Hartema (28) durfte im September dieses Jahres ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Seitdem lässt sie ihre Fans immer wieder an ihrem Mutterglück teilhaben und teilt süße Einblicke in ihr Leben als kleine Familie. Nur wenige Wochen nach der Entbindung erzählt Luisa ihren Fans nun, wie sie die Geburt erlebt hat!

Auf Instagram berichtet die frischgebackene Mutter, dass die Entbindung zunächst so verlaufen sei, wie sie es sich gewünscht habe. Doch dann seien Komplikationen aufgetreten: "Meine Plazenta hat sich leider nicht gelöst. Es wurde alles versucht, aber da die Zeit dafür begrenzt ist, wurde entschieden, sie im OP zu entfernen", verrät Luisa. Da sie bei dem Eingriff 2,5 Liter Blut verloren habe, habe sie auf die Intensivstation gemusst und ihr Töchterchen Paula deshalb nur kurz sehen können: "Wir waren direkt nach der Geburt für acht Stunden getrennt und jede Minute hat sich so unendlich lang angefühlt", erinnert sie sich an die schwere Zeit zurück.

Gegenüber Promiflash plauderte das Model kurz nach der Verkündung seiner Schwangerschaft aus, dass diese eigentlich nicht geplant gewesen sei. Nachdem Luisa allerdings einige Symptome festgestellt habe, die auf eine Schwangerschaft hingedeutet hatten, habe sie einen Test gemacht: "Ich habe es erst in der neunten Woche herausgefunden, da es ehrlicherweise nicht wirklich geplant war", erklärte sie damals.

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im September 2023

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema mit ihrer Tochter Paula

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im Juni 2023

