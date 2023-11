Süße Einblicke: Luisa Hartema kuschelt mit Töchterchen Paula

Luisa Hartema (28) lässt ihre Fans an ihrem Babyglück teilhaben! Die Gewinnerin der siebten Staffel von Germany's next Topmodel ist im September zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Mann durfte sie ihre kleine Tochter namens Paula auf der Welt begrüßen. Seither teilt die Influencerin immer wieder niedliche Updates auf Social Media: Jetzt entzückt Luisa ihre Follower erneut mit süßen Einblicken in ihren Mama-Alltag!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Luisa jetzt zwei neue Schnappschüsse und ein kurzes Video: Auf den Aufnahmen liegt das Model gemeinsam mit seiner kleinen Tochter im Bett. Dabei kichern sowohl die stolze Mama als auch das Baby. "Morgens mit dir", betitelt die Beauty das Posting und fügt unter anderem einen vor Freude weinenden Emoji hinzu.

Luisas Fans sind von diesen neuen Eindrücken ganz hin und weg – in der Kommentarspalte schwärmt die Community des GNTM-Stars von den neuen Aufnahmen! "Das sind die schönsten Momente", "Pures Glück und Liebe" oder auch "Genieße diese wundervolle Zeit voller Glück", betonen beispielsweise drei User.

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema mit ihrer Tochter Paula

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema mit ihrer Tochter Paula, November 2023

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im September 2023

