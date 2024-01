Neues Babyfoto: Luisa Hartema schwärmt von Tochter Paula

Luisa Hartema (29) teilt ihr Glück mit ihrer Community! Die Influencerin durfte im Herbst 2023 ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Gemeinsam mit ihrem Ehemann bekam die Gewinnerin der siebten Germany's next Topmodel-Staffel die kleine Tochter namens Paula. Seither hält sie ihre Social-Media-Follower ab und an mit niedlichen Updates auf dem Laufenden: Jetzt veröffentlicht Luisa erneut ein süßes Foto von Baby Paula!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Luisa jetzt diesen Schnappschuss, auf dem sie ihr Töchterchen total verliebt anschaut und sie liebevoll streichelt. Außerdem schwärmt die stolze Mama in der Bildbeschreibung in den höchsten Tönen von der kleinen Paula. "Das Heiligste der Welt", betont das Model nämlich. Zudem fügt Luisa dem Text ein Sonnen-Emoji hinzu.

Luisas großes Familienglück ist aber auch abseits von Paula noch relativ frisch! Im November erklärte die Blondine ihrer Community, dass sie und ihr Ehemann erst seit rund einem Jahr ein Paar sind. "Für viele ist es wahrscheinlich verrückt, weil alles so schnell ging", vermutete sie und fügte hinzu: "Ehrlicherweise war vieles so auch nicht geplant, aber wir glauben daran, dass alles so sein sollte und einen Sinn hat und wir sind sehr dankbar dafür."

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im September 2023

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema mit ihrer Tochter Paula

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema mit ihrer Tochter Paula, Dezember 2023

