GNTM-Gewinnerin: Bereut Model Luisa Hartema die Teilnahme?

So ist ihre Meinung! Im Jahr 2012 hatte Luisa Hartema (28) im Alter von 18 Jahren das große Germany's Next Topmodel-Finale gewonnen. Seitdem hat sich für die Ostfriesin einiges geändert. Das Model heiratete seinen Partner und wurde vor Kurzem erstmals Mutter. Doch eines hat sich bis heute nicht geändert: die Liebe zum Modeln. In den vergangenen Monaten wurde die Castingshow von ehemaligen Kandidatinnen des Öfteren kritisiert. Jetzt äußert sich Luisa zu GNTM!

Jedes Jahr gehen bei der Model-Sendung von Heidi Klum (50) unzählige Bewerbungen ein. Für Luisa Hartema ging der Traum vieler Mädchen in Erfüllung. Jetzt kam bei Instagram die Frage auf, ob sie die Teilnahme an der Show bereue. In ihrer Story nahm sie Stellung: "Ich weiß nicht, wie es heutzutage bei GNTM abläuft, aber ich ziehe nur Positives aus der Zeit." Luisa sei dankbar für Chance, denn ohne das Format hätte sie vermutlich nie angefangen zu modeln. "Wir als Gruppe hatten einfach eine gute Zeit, an die ich mich gern zurückerinnere", schwärmt sie.

Auf Social Media nimmt die Mutter ihre Fans im Alltag mit, veröffentlicht Einblicke in ihr frisches Familienglück und beantwortet Fragen ihrer Follower. Zuletzt teilte sie Erfahrungen zur Geburt ihres Kindes, welches im September auf die Welt gekommen war. Bei der Entbindung waren Komplikationen aufgetreten: Luisa hatte viel Blut verloren, sodass die 28-Jährige sogar auf die Intensivstation musste.

Hauter,Katrin Luisa Hartema im Juli 2022 in Düsseldorf

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema, Model

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema mit ihrer Tochter Paula

