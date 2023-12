Weihnachtliche Grüße: Luisa Hartema teilt neues Babyfoto

Sie lässt ihre Fans an ihrem Familienglück teilhaben! Luisa Hartema (28) hat aufregende Monate hinter sich: Die Gewinnerin der siebten Staffel von Germany's next Topmodel wurde nicht nur zum ersten Mal Mutter, sie heiratete auch. Seither teilt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag mit ihrer Tochter Paula. Jetzt sendet Luisa ihren Fans mittels eines neuen Babyfotos weihnachtliche Grüße!

In ihrer Instagram-Story teilt die stolze Mutter jetzt diesen neuen Schnappschuss, auf dem sie sich mit ihrem Töchterchen während eines niedlichen Moments zeigt: Auf dem Pic liegen Luisa und Paula auf einem Sofa und kuscheln. Das Gesicht der Kleinen verdeckt die Beauty allerdings nachträglich mit einem Weihnachtsbaum-Sticker. "Ho, ho, ho! Fröhlichen zweiten Advent!", wünscht sie ihren Followern.

Inzwischen ist Luisa offenbar voll und ganz im Alltag mit Baby angekommen – die erste Zeit nach der Geburt war für sie aber alles andere als leicht. Sie berichtete bereits im Netz von der Entbindung: "Meine Plazenta hat sich leider nicht gelöst. Es wurde alles versucht, aber da die Zeit dafür begrenzt ist, wurde entschieden, sie im OP zu entfernen." Da sie bei der OP zweieinhalb Liter Blut verloren habe, habe sie einige Zeit lang auf der Intensivstation überwacht werden müssen.

Anzeige

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im September 2023

Anzeige

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema mit ihrer Tochter Paula

Anzeige

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de