Nur Deko für Heidi? Tom Kaulitz verteidigt sein Ei-Kostüm

Mit dieser Kontroverse haben sie nicht gerechnet! Bei der legendären Halloween-Party von GNTM-Chefin Heidi Klum (50) in New York City ging es mal wieder hoch her. Doch während das Model als prachtvoller Pfau begeisterte, zeigten sich einige Fans sichtlich verwirrt vom ungewöhnlichen Kostüm von Ehemann Tom Kaulitz (34). Hat Heidi ihm seinen Look vorgeschrieben? Jetzt stellt der Musiker klar – das absurde Ei-Kostüm hat Tom sich selbst ausgesucht!

Heidi hatte ihre Finger wohl nicht im Spiel. Der Tokio-Hotel-Star nimmt nun in seinem Erfolgspodcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" gemeinsam mit Bruder Bill Kaulitz (34) seine Frau in Schutz. Er verteidigt seine irre Kostüm-Idee: "Ein Ei ist so geil bescheuert, dass ich gedacht habe: Das ist doch mega!" Bei der Outfit-Wahl am Gruseltag zähle für Tom in erster Linie die Originalität. Der Abend sei gelaufen, wenn jemand das gleiche Kostüm tragen würde, da sind sich die Zwillinge einig.

Bruder Bill merkt an, dass die einfallsreiche Kostümierung ein wünschenswerter Imagewechsel für den Musiker sein könnte. "Wenn man dich sonst so sieht, glaubt man, du nimmst dich sehr ernst", stellt er fest. "Ich hätte auch ohne das Ei kommen können und wäre das Ei der Nation geworden", witzelt Tom, denn unter dem sperrigen Kostüm trug er nur einen weißen Einteiler. Doch obwohl das Ei etwas zu groß geraten sei, blieb der Podcaster seinem Look den ganzen Abend treu.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2023

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Getty Images Leni Klum, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz

