Patricia Blanco hofft bei Promi BB auf Papa Robertos Support

Wird Roberto Blanco (86) seiner Tochter Patricia (52) die Daumen drücken? Seit Jahren haben der Musiker und die TV-Bekanntheit ein schwieriges Verhältnis. Patricia hatte sich 2004 nach der Trennung ihrer Eltern auf die Seite ihrer Mutter gestellt, was Roberto ihr wohl sehr übel nahm. Bald geht es für sie in den Promi Big Brother-Container – und wie Patricia Promiflash erklärt, hofft sie trotz der zerrütteten Beziehung auf die Unterstützung ihres Vaters Roberto!

"Das ist mein größter Herzenswunsch, dass er sich das anschaut und stolz auf mich ist", erklärt die 52-Jährige gegenüber Promiflash und betont: "Es würde mir sehr am Herzen liegen [...]. Dann würde er nämlich mitkriegen, dass ich sehr viel bereue, mich analysiert und an mir gearbeitet habe." Ob das etwas an ihrem Verhältnis ändern wird, könne Patricia aber nicht sagen: "Ich hoffe es – denken tue ich gar nichts, weil ich weiß, dass er da bestimmt jetzt keine Stellung zu nehmen wird. Hat er ja auch schon gesagt, wenn müssen wir das privat klären."

An der angespannten Situation zwischen den beiden hätte sich in den vergangenen Monaten auch nicht viel geändert. "Ich habe ihn mal angeschrieben, dass ich ihn treffen möchte. Das werden wir alles privat klären", meint Patricia im Promiflash-Interview.

SAT.1/Nadine Rupp Patricia Blanco, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2023

Getty Images Patricia Blanco im April 2016 in München

Getty Images Roberto Blanco, Schlagersänger

