Tochter Patricia will Frieden: Roberto Blanco ist skeptisch

Lässt sich Roberto Blanco (86) auf Patricias (52) Versöhnungsversuch ein? Der Musiker und seine Tochter sind seit Jahren nicht gut aufeinander zu sprechen – der Grund: Patricia hatte sich 2004 im Zuge der Trennung ihrer Eltern auf die Seite ihrer Mutter gestellt. Nach gegenseitigen öffentlichen Anschuldigungen betonte Roberto, dass Patricia für ihn gestorben sei. Nun möchte sie sich ihrem Vater wieder annähern – Roberto bleibt aber vorsichtig.

Nachdem der ehemaligen Promis unter Palmen-Kandidatin ein Video von einem Auftritt des "Ein bisschen Spaß muss sein"-Interpreten zugespielt wurde, erzählt Patricia in ihrer Instagram-Story: "Ich hoffe, wir kriegen das noch geregelt. Ich lieb' dich über alles. [...] Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass es gar kein Problem mehr gibt. Er muss mir verzeihen, ich verzeihe ihm." Roberto sieht das Ganze aber skeptisch. Gegenüber Bild erklärt er: "Wenn es tatsächlich darum geht, Fehler der Vergangenheit zu klären, dann ist es ein Thema für die Familie und kein Thema für die Öffentlichkeit." Er habe seiner Tochter in der Vergangenheit bereits dazu geraten, private Angelegenheiten nicht über Instagram und Co. zu regeln.

Will Patricia also nur Aufmerksamkeit? Bereits 2009 hatte die 52-Jährige bei Big Brother erzählt, wie sehr sie ihren Vater vermisse. Bei ihm soll sie sich deswegen allerdings nie persönlich gemeldet haben. Andererseits betonte der Sänger, dass er immer noch väterliche Gefühle für seine Tochter habe.

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, 2022

Getty Images Roberto Blanco, Musiker

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, Reality-TV-Star

