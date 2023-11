Paul Wesley und Natalie Kuckenburg kuscheln auf Red Carpet!

Love is in the air! Seit knapp einem Jahr sind Paul Wesley (41) und Natalie Kuckenburg (23) nun schon ein Paar. Seither wurden die beiden auch immer wieder zusammen gesichtet – sei es beim Knutschen oder bei gemeinsamen Pärchenauftritten auf dem Red Carpet. Auch nun zeigen der Vampire Diaries-Star und seine Liebste wieder einmal, dass sie ein unschlagbares Team sind. Auf dem roten Teppich posieren Paul und Natalie im Partnerlook Seite an Seite!

Die Eröffnungsfeier der Planet Omega Exhibition lockte eine ganze Menge Stars und Sternchen nach New York City. Auch der Schauspieler und dessen Partnerin ließen es sich nicht nehmen, für das Blitzlichtgewitter zu posieren. Arm in Arm werfen sie sich vor einer dunkelroten Wand in Szene. Für das Event haben sich sowohl Paul als auch Natalie ganz in Schwarz gekleidet.

Die beiden sind aber nicht die einzige Prominenz der Veranstaltung. Ebenfalls anwesend waren die Schauspielerin Nicole Kidman (56), Ralph Macchio (62), Nickelodeon-Star Victoria Justice (30) sowie Tyler Cameron (30).

Getty Images Paul Wesley und Natalie Kuckenburg bei den US Open 2023

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Victoria Justice bei der Planet Omega Exhibition Eröffnungsfeier

