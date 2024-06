Paul Wesley erklärt: So geht es Nina Dobrev nach dem Unfall

Der Vampire Diaries-Star Paul Wesley (41) hat ein positives Update zu Nina Dobrev (35) gegeben! Seine ehemalige Co-Darstellerin hatte im Mai einen Unfall mit dem Motorrad und musste daraufhin operiert werden. Am Flughafen in Los Angeles sprach Paul mit TMZ und betonte, dass er seit dem Unfall Kontakt zu Nina gehabt habe. Der US-amerikanische Schauspieler berichtete, Nina habe ihm gesagt, dass es ihr nach der notwendigen Operation besser ginge und sie eine vollständige Genesung erwarte. "Ihr geht es jetzt schon besser. Das ist gut", betonte Paul.

Nina musste nach dem Unfall Ende Mai ins Krankenhaus. Daraufhin teilte sie einige Fotos von sich auf Instagram, auf denen sie eine Halskrause und eine Schiene am Knie trug. Zudem betonte sie, dass sie einen langen Genesungsprozess vor sich habe. Nina schrieb zu diesem Zeitpunkt: "Ich bin okay, aber es wird ein langer Weg der Genesung vor mir liegen." Anfang Juni gab die Schauspielerin ihren Fans dann ein weiteres Update, nachdem sie die Operation erfolgreich überstanden hatte. Außerdem bedankte sie sich bei ihren Followern für die große Unterstützung: "Vielen Dank an alle, die freundliche Nachrichten, Gedanken, Gebete und gute Schwingungen geschickt haben. Ich habe die Unterstützung und die positive Energie gespürt. Es bedeutet mir mehr, als ihr es denkt."

Paul und Nina verbindet eine jahrelange Freundschaft. Die beiden Schauspieler standen für die beliebte Serie "Vampire Diaries" lange Zeit gemeinsam vor der Kamera. Nina verkörperte in rund 140 Episoden der übernatürlichen Geschichte die weibliche Hauptrolle Elena Gilbert. Paul trat hingegen als Vampir Stefan Salvatore auf. In der Vergangenheit schwärmte Nina bereits in einem Interview mit Us Weekly von der Freundschaft: "Ich glaube, ich sehe ihn von allen am häufigsten und hänge am meisten mit ihm ab. Wir stehen uns wahrscheinlich am nächsten. Es ist so lustig, wie die Zeit alles verändert, denn ich hätte nie gedacht, dass er einer meiner besten Freunde sein würde."

Paul deutete im April dieses Jahres sogar an, dass er für eine Fortsetzung von "Vampire Diaries" bereit wäre – allerdings nur unter einer Bedingung! "Ich denke, wenn Brother's Bond einer der Hauptsponsoren ist, würde ich vielleicht einen Gastauftritt in Betracht ziehen!", scherzte er gegenüber E! News. Bei Brother's Bond handelt es sich um die Bourbon-Marke, die er gemeinsam mit seinem ehemaligen Co-Darsteller Ian Somerhalder (45) ins Leben gerufen hat. Darüber hinaus verbindet aber auch er wohl nur positive Gedanken mit der Zeit am Set und seinen Co-Stars. "Mit Ian spreche ich natürlich jeden Tag!", berichtete er und fügte hinzu: "Mit Nina versuche ich so oft wie möglich zu sprechen. Wir reden eigentlich ständig miteinander!"

Instagram / nina Nina Dobrev 2024

Getty Images Nina Dobrev bei den CFDA Fashion Awards in New York City

Getty Images Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Paul Wesley, 2014

