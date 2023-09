Paul Wesley und seine Freundin Natalie besuchen US Open

Sie sind wohl total verliebt. Vor einem Jahr hatten sich Paul Wesley (41) und Ines De Ramon getrennt. Bereits kurz darauf schien der Vampire Diaries-Star eine neue Frau an seiner Seite zu haben: Natalie Kuckenburg (23). Immer wieder wurden die beiden zusammen gesichtet. Einmal wurden sie sogar beim Knutschen in Italien erwischt. Paul scheint seiner Ex also nicht hinterherzutrauern. Nun genießt das Paar wieder eine gemeinsame Date-Night.

Paul und Natalie schauten sich die US Open 2023 in New York an. Für das Tennisturnier trug der Schauspieler ein weißes Polohemd zu schwarzen Jeans. Seine Liebste entschied sich für ein Kleid mit Leopardenmuster. Arm in Arm posierte das Paar für die Fotografen und lächelte glücklich in die Kamera.

Auch Ines scheint inzwischen wieder ihr Glück gefunden zu haben. Der Schmuckdesignerin wird seit knapp einem Jahr eine Romanze mit Brad Pitt (59) nachgesagt. Bisher äußern sich beide Parteien nicht zu den Gerüchten. Ein Insider hatte allerdings kürzlich verraten: "Es läuft gut zwischen ihnen, doch Brad möchte nichts überstürzen."

