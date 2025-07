Großer Diamant: Paul Wesley und Natalie verkünden Verlobung

Paul Wesley (42) und seine Partnerin Natalie Kuckenburg (25) haben ihre Verlobung bekannt gegeben. Die frohe Botschaft teilt Natalie auf ihrem Instagram-Profil mit. Auf einem stilvollen Schwarz-Weiß-Foto sind die Hände des Paares zu sehen, wobei ein großer Diamantring an Natalies Finger besonders ins Auge fällt. Dazu schreibt sie: "Ja. Für immer und ewig." Die beiden sind offiziell seit November 2022 ein Paar und scheinen nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen zu wollen.

Obwohl das Model den Moment der Verkündung schlicht hält, zeigen sich Fans unter dem Beitrag begeistert. Zahlreiche Follower beglückwünschen das frisch verlobte Paar. "Ich freue mich so für euch! Man spürt eure Liebe durch das Foto", schreibt eine begeisterte Userin. Für den Vampire Diaries-Star, der bereits in der Vergangenheit zweimal verheiratet war, ist es ein weiteres Kapitel in seinem Liebesleben. Über Einzelheiten zur Verlobung oder einen möglichen Hochzeitstermin schweigen die beiden bisher.

Im September 2022 gaben Paul und seine damalige Partnerin Ines De Ramon (32) ihr Ehe-Aus bekannt. Im November desselben Jahres tauchte dann Natalie das erste Mal auf der Bildfläche auf. Im Jahr 2023 wurden das Model und der Schauspieler dann immer wieder zusammen gesehen – und auch die ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritte folgten schnell. "Ich glaube, der Grund, warum unsere Beziehung so gut funktioniert, ist, dass wir viel miteinander lachen", schwärmte Paul einst im Interview mit People von seiner Verbindung mit Natalie. Seit März 2024 gilt Paul offiziell als geschieden. Nun kann er in seine glückliche Zukunft mit Natalie blicken.

Anzeige Anzeige

Instagram / nataliekuckenburg Natalie Kuckenburg und Paul Wesley im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nataliekuckenburg Verlobungsring von Natalie Kuckenburg

Anzeige Anzeige

Instagram / nataliekuckenburg Model Natalie Kuckenburg und Schauspieler Paul Wesley