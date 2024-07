Nach Scheidung: Torrey DeVitto dachte über Serien-Aus nach!

Torrey DeVitto (40) verrät in einem Interview, dass sie nach der Scheidung von Paul Wesley (41) nicht zu Vampire Diaries zurückkehren wollte. Die Schauspielerin, die in den Staffeln drei und vier Dr. Meredith Fell spielte, war von 2011 bis 2013 mit dem Hauptdarsteller der Serie verheiratet. Die öffentliche Aufmerksamkeit rund um die Trennung sei für sie eine sehr schwere Zeit gewesen. "Es war das erste Mal, dass ich so etwas öffentlich durchgemacht habe", sagt DeVitto im Podcast "Broad Ideas" von Rachel Bilson (42). Die Schauspielerin schildert weiter, dass sie nach der Scheidung keinerlei Interesse hatte, ihre Rolle in der Serie wieder aufzunehmen. "Ich war [dabei], aber ich habe nur etwa sechs Episoden gemacht. Als wir uns trennten, dachte ich: 'Pfft, ich gehe da nicht mehr hin.' Ich bin nicht die Art von Person, die sagt: 'Das ist Geschäft, ich kann bleiben.' Nein. Ich will nicht zurück. Danke, mir reicht es."

Die öffentliche Reaktion auf ihre Scheidung und die negativen Kommentare über ihre späteren Beziehungen machten die Situation noch schwieriger. Fans verglichen ihre neuen Partner immer wieder mit Paul und reagierten oft negativ: "Ein paar Jahre lang haben die Leute zu jedem, den ich danach gedatet habe, gesagt: 'Er ist so ekelhaft. Er wird nie ein [Paul Wesley] sein. Wie konntest du das tun?'" Torrey beschrieb diesen vermehrten Druck der Öffentlichkeit als "demütigend". Zudem hätten die Fans Paul durch seine Rolle als Stefan Salvatore "glorifiziert", obwohl sie ihn "nie wirklich kannten."

Nach der Scheidung ging Paul neue Beziehungen ein, unter anderem mit seiner "Vampire Diaries"-Kollegin Phoebe Tonkin (35) und später mit Ines de Ramon, die jetzt mit Brad Pitt (60) liiert ist. Seit Ende 2022 ist Wesley nun mit dem Model Natalie Kuckenberg zusammen. Torrey hingegen hat sich von der schwierigen Phase erholt und konzentriert sich auf neue berufliche und persönliche Projekte. Sie ist seit einiger Zeit mit Jared LaPine zusammen. Im vergangenen Jahr hielt der US-Amerikaner um ihre Hand an und die beiden arbeiten sogar schon an der Familienplanung – denn die 40-Jährige ist schwanger!

Erst vor zwei Monaten verkündeten die "Chicago Med"-Darstellerin und Jared, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Mit einem niedlichen Instagram-Post, der ihren kleinen Babybauch zeigte, teilte Torrey die frohe Botschaft mit der Welt: "Ein kleines Mädchen kommt in diesem November", schrieb die "Chicago Med"-Darstellerin. Ihr Verlobter konnte sich ebenfalls nicht zurückhalten und postete humorvoll: "Na dann hoffen wir mal, dass sie die Gene ihrer Mutter bekommt!" Die glücklichen Nachrichten wurden von Familie, Freunden und Fans herzlich aufgenommen, mit zahlreichen Kommentaren voller Glückwünsche und Liebe.

Getty Images Torrey DeVitto und Paul Wesley

Instagram / jlapine17 Torrey DeVitto und ihr Freund im Juni 2023

Instagram / torreydevitto Jared LaPine und Torrey DeVitto im Mai 2024

