Paul Wesley und Nina Dobrev feiern "Vampire Diaries"-Reunion

Als Elena und Stefan verzauberten Nina Dobrev (35) und Paul Wesley (42) jahrelang die Fans der Hit-Serie Vampire Diaries. Obwohl die beiden Charaktere in der Show nicht als Paar endeten und auch über die acht Staffeln immer wieder Probleme miteinander hatten, stehen sich die Schauspieler nach wie vor sehr nahe. Das zeigt Nina nun auch wieder in einem aktuellen Post auf Instagram: Zusammen mit Paul und zwei anderen Kolleginnen genießt die gebürtige Bulgarin ein Dinner in New York City. Zu viert sitzen sie bei Drinks und Kerzenlicht an einem Tisch.

Gerade weil es schon so lange her ist, dass die beiden gemeinsam vor der Kamera standen, rührt es die Fans der Schauspieler um so mehr. "Wie ich geschrien habe, als ich erkannt habe, dass das Paul ist", beichtet ein Supporter in den Kommentaren, während andere schreiben: "Oh, mein Gott! Wie schön, dass sie noch Freunde sind!" Viele beziehen sich auch auf ihre Seriencharaktere und schrieben Dinge wie: "Elena hätte mit Stefan zusammenkommen sollen! Er ist ein besserer Mann als Damon!" Damon wurde von Ian Somerhalder (45) gespielt und eroberte am Ende das Herz von Elena. Die beiden Serienbrüder stehen sich ebenfalls immer noch nahe. Im vergangenen Jahr verkündete Paul gegenüber Extra: "Unsere TV-Show ist zu Ende, und ich kann ohne ihn nicht leben. Ich meinte zu ihm, 'Unser Vertrag mit Warner Bros mag vorbei sein, aber mein Vertrag mit dir ist in Liebe geschrieben. Er währt ewig."

Dass Nina sich so aktiv und in Bewegung zeigt, freut einige Fans ganz besonders. Vor vier Monaten erlitt sie nämlich einen krassen Unfall, der sie sogar ins Krankenhaus beförderte: Sie verlor die Kontrolle über ihr Motorrad und zog sich einen Kreuzbandriss, einen Meniskusriss und einen Schienbeinkopfbruch zu. Nach einer langen Bettruhe humpelte sie wochenlang auf Krücken umher. Ende August zeigte sie sich dann erstmals wieder in voller Beweglichkeit. Bei einem Urlaub mit ihrem Partner Shaun White (38) auf Barbados tanzte sie zur Live-Musik, wie ein Clip auf seinem Social-Media-Account zeigte.

Getty Images Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Paul Wesley, "The Vampire Diaries"-Stars

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im September 2024

