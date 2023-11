Porträt von 1992: So ähnlich sehen sich Heidi und Leni Klum

Wie die Mutter, so die Tochter! Heidi Klum (50) ist eines der erfolgreichsten Models der Welt. Tochter Leni (19) tut es ihrer Mama gleich: Seit ihrem 16. Lebensjahr schmückt sie diverse Zeitschriften-Cover und ist weltweit auf Catwalks unterwegs. Ihr Erfolg ist kein Wunder – sie ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Das beweist Heidi mit einem neuen Schnappschuss aus ihrer Vergangenheit!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die 50-Jährige ein Foto von sich aus ihren ersten Jahren als Model. Darauf trägt Heidi ihr brünettes Haar in einem Blow-out gestylt lässig auf der einen Seite über der Schulter, auf der anderen Seite hinter dem Ohr. Mit einem starren Blick schaut sie geradezu in die Kamera. Rote Farbe betont ihre vollen Lippen. "Das bin ich in deinem jetzigen Alter", schreibt der einstige Victoria's Secret-Engel neben dem Beitrag und markiert ihre Tochter Leni.

Die Fans der Germany's Next Topmodel-Jurorin sind der Meinung, dass die Verwandtschaft zwischen Heidi und Leni unverkennbar ist. "Sie sehen zu 100 Prozent gleich aus", lautet ein Kommentar. Ein anderer User schreibt unter das Bild von 1992: "Sie sieht so sehr aus wie du in diesem Alter!"

Anzeige

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum mit 19 Jahren

Anzeige

Billy Bennight/AdMedia/ Action Press Leni Klum bei der Premiere von "Shotgun Wedding"

Anzeige

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de