Selbstliebe und Therapie: Lars Steinhöfel liebt Singleleben!

Lars Steinhöfel (37) gibt ein glückliches Update! Hinter dem Schauspieler liegen einige harte Monate. Eigentlich hätte er in diesem Jahr heiraten sollen – doch kurz vor der Trauung trennte sich sein Partner Dominik Schmitt von dem Unter uns-Star. Der Kölner war nach dem Liebes-Aus total schockiert. Inzwischen ist einige Zeit vergangen. Und Lars kann als Single wieder so richtig strahlen, wie er im Promiflash-Interview beweist!

"Ich war allein im Urlaub, hab mir so ein Selbsthilfebuch geholt und habe mir einen Therapeuten an die Seite gestellt", schildert Lars beim Fame Fighting in Bonn gegenüber Promiflash. Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer erklärt weiter: "Ich habe so Selbstliebe erst wieder erfahren! [...] Ich habe auch zwölf Kilo verloren, ich mach jetzt Sport, es ist halt so, mir geht es richtig gut!"

So gut ging es Lars leider nicht immer. Kurz nach der Trennung von Dominik erklärte er noch im Promiflash-Interview: "Ich brauche nun erst einmal Zeit, um das alles zu verdauen und meine Gedanken und Gefühle zu sortieren. Es geht mir momentan wirklich schlecht." Diese Zeiten sind nun aber vorbei.

Lars Steinhöfel und sein Freund Dominik Schmitt, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Lars Steinhöfel, Schauspieler

Lars Steinhöfel im Mai 2023

