Lars Steinhöfel will mit seinem Partner Lukas in TV-Formate

Lars Steinhöfel (39) ist frisch verliebt und hat große Pläne mit seinem Partner Lukas. Wie der Schauspieler nun auf dem Bild-Renntag gegenüber Promiflash verriet, würde er gemeinsam mit Lukas gerne an einem TV-Format teilnehmen. Besonders reizvoll findet der Unter uns-Star Formate wie #CoupleChallenge oder Forsthaus Rampensau, bei denen Herausforderungen und das Miteinander im Mittelpunkt stehen. "Das sind so Pärchenformate oder Freundesformate, wo man reingeht, wo man sagt: Geil!"

Im Interview erklärte Lars weiter, dass es ihm vor allem um den Spaß an den gemeinsamen Herausforderungen geht, die solche Unterhaltungsshows bieten. Er betonte außerdem, dass er nicht zwingend nur mit Lukas als Partner ins Rennen gehen würde, sondern auch Formate mit Freunden spannend findet. Ob die beiden demnächst tatsächlich als Team, Lars mit einem guten Freund oder doch alleine in einer Show zu sehen sein werden, bleibt abzuwarten – das Interesse und die Motivation dafür sind aber ganz klar vorhanden!

Für Lars ist der Gedanke, mit Lukas öffentlich aufzutreten und sich gemeinsam neuen Aufgaben zu stellen, auch ein Schritt nach vorne nach schwierigen Monaten. Nach der schmerzlichen Trennung von seinem Ex-Verlobten Dominik Schmitt hatte sich Lars zunächst vorsichtig gezeigt, was öffentliche Liebesbekundungen betrifft. Den neuen Lebensmut und das frische Glück mit Lukas, einem früheren Sieger des "Mr. Gay Germany"-Wettbewerbs, genießt der Schauspieler jetzt in vollen Zügen. In früheren Interviews betonte Lars, dass ihm Geduld und Achtsamkeit wichtig sind und dass beide ihre Beziehung Schritt für Schritt wachsen lassen möchten.

AEDT / ActionPress Lars Steinhöfel, Schauspieler

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel, Schauspieler

