Lars Steinhöfel sicher: Partner Lukas hat keine Red Flags

Lars Steinhöfel (39) genießt sein Liebesglück mit seinem Partner Lukas in vollen Zügen, wie er beim Bild-Renntag im Gespräch mit Promiflash verriet. Der Schauspieler ließ dabei keinen Zweifel daran, wie gut es bei ihnen läuft: Nach einigen weniger positiven Erfahrungen auf dem Dating-Markt sei Lukas eine besonders angenehme Ausnahme. "Ich weiß, es sind keine Red Flags bei Lukas bis jetzt da. Ich will sie auch nicht suchen", plaudert Lars offen aus. Schon beim ersten Anzeichen problematischer Verhaltensweisen wäre er sonst direkt auf Abstand gegangen, wie er betont: "Ich habe immer gesagt: 'Oh mein Gott, sobald irgendwo bei irgendjemandem Red Flags auftauchen, bin ich direkt weg.'"

Dann führte der Unter uns-Star auch weiter aus, welche Verhaltensweisen bei einem potenziellen Partner für ihn gar nicht gehen: "Bei manchen Jungs, da hat man schon gemerkt, sie packen einfach so einen Filter auf sich drauf. Und das ist so eine Red Flag [für mich], neben vielen anderen Red Flags wie zum Beispiel im Stehen pinkeln oder Rauchen." All das sei bei Lukas jedoch kein Thema, weshalb die Zeit, die sie miteinander verbringen, für Lars besonders wertvoll sei.

Dabei sah es für Lars nach der schweren Trennung von Dominik Schmitt zunächst gar nicht so aus, als ob er sich bald wieder auf jemand Neues einlassen könnte. "Von jetzt auf gleich ist mein ganzes Leben zusammengebrochen", erinnerte sich Lars kürzlich im RTL-Interview. Schritt für Schritt kämpfte er sich zurück, ist noch immer in therapeutischer Behandlung – doch an der Seite seines neuen Partners blüht er wieder auf. Die Beziehung mit Lukas geht er trotzdem bewusst langsam an. "Ich will nicht sofort mein Leben durch die rosarote Brille wieder sehen", stellte der TV-Star damals klar.

Anzeige Anzeige

Horst Galuschka / ActionPress Lars Steinhöfel, Schauspieler

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Lars Steinhöfel, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige