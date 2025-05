Voll verliebt: Lars Steinhöfel schwärmt von seinem Partner

Lars Steinhöfel (39) schwebt auf Wolke sieben! Der Unter uns-Star ist seit einigen Wochen frisch verliebt – und zwar in Lukas Küchen, den ehemaligen "Mr. Gay Germany". Promiflash hat den Schauspieler beim Bild-Renntag getroffen, wo er in den höchsten Tönen von seinem neuen Partner sprach. "Er ist für sein junges Alter sehr viel reifer als andere Menschen. Und ich bin, glaube ich, auch jung geblieben. Das passt bei uns so gut und wir haben viele Themen, wir können uns über alles unterhalten. Er verurteilt keine Menschen, er ist zuvorkommend, er ist höflich, er hat gute Werte mitgegeben bekommen."

Auch wenn er so verliebt in seinen Lukas ist, möchte es der 39-Jährige langsam angehen lassen. "Ich will jetzt nichts überstürzen. Also die letzte Beziehung, die ich hatte, habe ich tatsächlich überstürzt. Ich war von der rosaroten Brille gefangen. Den Fehler möchte ich nicht noch mal machen", erklärt er gegenüber Promiflash. Damit meint er wohl seine geplatzte Verlobung mit Dominik Schmitt – nur wenige Monate vor der geplanten Hochzeit endete ihre Liebe in einem Drama. Dieses Mal sei es aber ganz anders: "Da habe ich halt gemerkt, dass ich auch wieder Vertrauensprobleme habe. Die habe ich beim Lukas zum Glück nicht. Deswegen ist er jetzt so der Erste, bei dem ich denke: 'Geil, wir kommunizieren offen. Wir reden über alles, was uns stört.'"

Auch Lars' Ex-Partner ist inzwischen wieder glücklich vergeben. Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat bekam vergangenen Dezember von seinem neuen Partner sogar die Frage aller Fragen gestellt. Im Südafrika-Urlaub ging Blagovest Manyov, der wie Dominik als Flugbegleiter arbeitet, vor ihm auf die Knie. Wie nun auch Lars scheint auch er in seinem neuen Verlobten endlich den passenden Partner gefunden zu haben. "Wir sind uns sehr ähnlich. Wir fühlen gleich, denken gleich, ticken gleich, verstehen uns ohne Worte", verriet Dominik gegenüber Bild.

Instagram / absolut_lukas Lukas Küchen im März 2025

Privat / Dominik Schmitt Blagovest Manyov und Dominik Schmitt

