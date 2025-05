"Prominent getrennt"? Lars Steinhöfel hat klare Bedenken

Schauspieler Lars Steinhöfel (39), bekannt aus Unter Uns, war am Wochenende beim Bild-Renntag zu Gast und gab dabei spannende Einblicke in seine Zukunftspläne. Im Gespräch mit Promiflash kam auch die Frage auf, ob der Schauspieler sich vorstellen könne, mit seinem Ex-Verlobten Dominik Schmitt an weiteren TV-Formaten wie Prominent getrennt teilzunehmen. Lars machte deutlich, dass er diese Option eher skeptisch sieht.

"'Sommerhaus der Stars' war eine geile Erfahrung. Was wäre noch möglich? 'Prominent getrennt'. Aber da würde ich dann wieder den Fokus auf meinen Ex legen. Keine Ahnung, ob ich das will", erklärte Lars, der nach der Trennung von Dominik eine schwere Zeit durchlebte. Mittlerweile hat der 39-Jährige jedoch wieder eine neue Liebe gefunden. Mit seinem Freund Lukas Küchen fühlt er sich bereit für neue Abenteuer und könnte sich vorstellen, in Shows wie Couple Challenge oder Forsthaus Rampensau teilzunehmen.

Lars und Dominik, die nach ihrem Sieg im Sommerhaus der Stars zu den absoluten TV-Lieblingen zählten und sogar eine Hochzeit geplant hatten, überraschten Fans im Jahr 2023, als Dominik kurz vor der Trauung die Verlobung löste. Zudem kursierten damals Gerüchte über einen Seitensprung. Heute sieht Lars optimistisch in die Zukunft und betont, dass sein Ex nicht länger die Hauptrolle in seinem öffentlichen Leben spielen soll.

Lukas Küchen und Lars Steinhöfel im Urlaub, Dezember 2024

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Juli 2022

