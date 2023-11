Vier Monate ohne Alkohol: Sängerin Adele will wieder trinken

Die Pause scheint vorbei zu sein! Adele (35) absolviert derzeit ihre Shows in Las Vegas. Tatsächlich gab sie erst vor Kurzem bekannt, noch weitere Shows in der Metropole spielen zu wollen. Bis Mitte 2024 plant sie, dort auf der Bühne zu stehen. Selbstverständlich gönnt sie sich zwischendurch Pausen, bald steht eine an: Und so will Adele ihre kleine Bühnenauszeit nutzen!

Wie unter anderem The Standard berichtet, plauderte die Sängerin bei einer ihrer Shows aus, was sie vorhat. "Ich werde einfach nur chillen. [...] Ich habe aufgehört zu trinken, aber ich werde jetzt wieder anfangen, weil ich ja eine Bühnenauszeit habe", schilderte sie. Seit rund vier Monaten soll Adele keinen Alkohol angerührt haben. Ihre Abstinenz scheint nun aber vorbei zu sein.

Die "I Drink Wine"-Interpretin verriet zudem, dass sie aber keinen Rotwein trinken werde. "Ein Glas Rotwein macht mich schon fertig. Ich habe danach den schlimmsten Kater [...]. Ich sehe aus wie eine Katastrophe und meine Stimme ist weg", erklärte Adele – und auf diese können weder sie noch ihre Fans verzichten.

Getty Images Adele, Juli 2022

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022 in London

