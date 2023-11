Oliver und Amira Pochers Sohn feiert vierten Geburtstag!

Kurze Verschnaufpause im Familienstreit! Oliver (45) und Amira Pocher (31) gaben dieses Jahr ihre Trennung bekannt. Anfangs pflegte das Ehepaar noch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Seitdem jedoch Gerüchte aufkamen, laut deren die Österreicherin neu vergeben ist, herrscht eisige Stimmung zwischen den beiden. Vor allem der Comedian teilt regelmäßig gegen seine Ex-Frau aus. Jetzt schlug der Moderator aber versöhnliche Töne an: Olli gratuliert seinem Sohn zum Geburtstag und bedankt sich bei Amira!

Auf Instagram gratuliert Oliver seinem Sohnemann zum vierten Geburtstag: "Heute vor vier Jahren war ein besonderer Tag. Unser Sohn ist zur Welt gekommen am 11.11. in Köln. […] Ich liebe dich über alles und werde immer für dich da sein." Passend dazu teilt er ein Bild, auf dem er die Hand seines neugeborenen Sohnes hält. Auch in die Richtung seiner Ex schlägt er versöhnliche Töne an: "Danke auch an dich, Amira, dass du die liebevolle Mutter bist, die unsere Kinder verdienen." Die beiden Söhne seien das "absolute Highlight" der Beziehung.

Die Fans reagieren begeistert auf die süßen Glückwünsche des Comedians. "Das hast du so schön geschrieben", antwortet eine Userin. Und Olli erhält auch prominente Unterstützung: "Du bist ein toller Papa und ich bin mir sicher, dass alle deine Kinder stolz auf dich sind", kommentiert Kumpel Nelson Mendes.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher hält die Hand seines Sohnes

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Was haltet ihr von Olivers Dankesworten an Amira? Sehr versöhnlich! Nicht überzeugend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



