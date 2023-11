Politiker Cem Özdemir und seine Ehefrau Pia sind getrennt

Alles aus und vorbei bei Cem Özdemir und Pia Maria Castro! Der Landwirtschaftsminister und seine Liebste hatten sich 2003 das Jawort gegeben. Eine Tochter und ein Sohn machten das Familienglück der beiden perfekt. Doch trotzdem war die Liebe des Grünen-Politikers und der Journalistin nicht für die Ewigkeit bestimmt: Nach 20 Jahren Ehe geben Cem und Pia nun ihre Trennung bekannt!

"Wir haben uns vor einiger Zeit in Freundschaft darauf verständigt, getrennt zu leben", heißt es in einer Stellungnahme des Ex-Pärchens gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Für ihre zwei Kinder wollen der 57-Jährige und die Moderatorin trotzdem an einem Strang ziehen. "Als Eltern kümmern wir uns weiterhin gemeinsam um unsere zwei Kinder", schreiben Cem und Pia. Weitere Details zu den Gründen für das Liebes-Aus geben die beiden nicht preis.

Kennengelernt hatten sich der Minister und die gebürtige Argentinierin im Oktober 2001 bei einem Event eines Radiosenders, bei dem Pia zu dem Zeitpunkt angestellt gewesen war. "Es war Liebe auf den ersten Blick, wie man so schön sagt", meinte Cem vor einigen Jahren im Interview mit Brigitte und fügte hinzu: "Ich wollte so schnell wie möglich ihre Telefonnummer rauskriegen."

Getty Images Cem Özdemir im März 2022

Getty Images Cem Özdemir und Pia Maria Castro

Getty Images Cem Özdemir, Politiker

