Cem Özdemir schaut Bundesligaspiel mit seiner neuen Freundin

Ein perfekter Tag für Cem Özdemir! Der Landwirtschaftsminister ist ein riesiger Fan des VfB Stuttgart und ist beim fulminanten Sieg im Neckarstadion am Sonntag live dabei. Wie Fotos von Bild beweisen, besucht er das Sportevent nicht allein. Mit von der Partie ist die neue Frau an der Seite des Politikers, Flavia Zaka. Der Süddeutsche trägt auf dem Weg zum Einlass eine lockere Jeans, Sneaker und natürlich ein Trikot und einen Fanschal. Seine Begleitung gibt ein deutlich schickeres Bild ab. Die Kanadierin präsentiert sich in einer Anzughose, einem transparenten Top und High Heels.

Die Beziehung bestätigte Cems Wahlkreisbüro im August gegenüber der Stuttgarter Zeitung. Mehr Informationen gaben die Mitarbeiter des 58-Jährigen allerdings nicht bekannt. Etwa zeitgleich zeigten sich die beiden gemeinsam bei den Jazz Open in der Großstadt. Bei der Gelegenheit habe er die Juristin seinen Bekannten vorgestellt, unter anderem auch dem Balletttänzer Eric Gauthier. "Sie ist sehr nett und man kann wirklich spüren, wie glücklich sie und Cem Özdemir sind", verriet der Künstler der baden-württembergischen Zeitung.

Vor seiner Beziehung mit Flavia war der Bundesminister 20 Jahre lang mit Pia Maria Castro verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Im November 2023 gab das Pärchen allerdings sein Liebes-Aus bekannt. In einer gemeinsamen Stellungnahme gegenüber der Deutschen Presse-Agentur hieß es damals: "Wir haben uns vor einiger Zeit in Freundschaft darauf verständigt, getrennt zu leben." Um ihren Nachwuchs wollten sich die Journalistin und der Bundestagsabgeordnete trotz der Trennung weiter gemeinsam kümmern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cem Özdemir, Bundesminister

Anzeige Anzeige

Getty Images Cem Özdemir und Pia Maria Castro, Ex-Partner

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige