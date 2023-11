Vor Tod: Ex-Freundin von Matthew Perry glaubt an Rückfall

Sie glaubt nicht an einen Unfall! Vor wenigen Wochen machten traurige Neuigkeiten die Runde: Matthew Perry wurde tot in seinem Whirlpool aufgefunden. Der Friends-Darsteller starb plötzlich im Alter von nur 54 Jahren. Mittlerweile ist der Chandler-Bing-Darsteller längst beerdigt. Jetzt meldet sich aber eine ehemalige Freundin zu Wort: Kayti Edwards vermutet, dass Matthew vor seinem Tod einen Rückfall gehabt haben könnte.

Wie Page Six berichtet, sollen das Model und der Schauspieler 2006 kurz miteinander ausgegangen sein. "Ich kenne Matthew (✝54) und ich weiß, dass er nicht einfach ertrunken wäre", sagte Kayti gegenüber The Sun. An die Todesursache des Ertrinkens glaubt sie deswegen nicht: "Ich denke, dass er in der Woche vor seinem Tod Pillen genommen haben könnte." Kennengelernt hätten sich die beiden nach einem Treffen der Anonymen Alkoholiker.

Quellen der Strafverfolgungsbehörden erklärten TMZ, dass die Tests ergaben, dass Matthew vor seinem Tod kein Fentanyl oder Meth genommen habe. Es werden aber weitere toxikologische Untersuchungen durchgeführt, um die Einnahme anderer illegaler Drogen auszuschließen. Außerdem soll festgestellt werden, ob die Werte seiner verschreibungspflichtigen Medikamente schädliche Dosen aufwiesen. Bis dahin werde es wohl noch vier bis sechs Monate dauern.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

