Deutet Kendall Jenner hier etwa Liebes-Aus mit Bad Bunny an?

Kriselt es etwa im Paradies? Kendall Jenner (28) macht aus ihrem Liebesleben immer ein kleines Geheimnis. Seit einiger Zeit soll sie den Rapper Bad Bunny (29) daten. Immer wieder wurden die zwei zusammen auf Dinner-Dates gesichtet. Doch offenbar ist bei den zwei gerade der Wurm drin. Kendall deutet im Netz nun an, dass es zwischen ihr und dem Musiker aus sein könnte!

Via Instagram veröffentlicht die 28-Jährige ein vielsagendes Bild. Zu einem Schnappschuss von einem Sonnenuntergang schreibt Kendall: "Was für mich bestimmt ist, wird mich einfach finden." Einige Fans sehen diese Zeilen als eindeutiges Zeichen. "Okay, das klingt ganz nach einem Trennungs-Posting" oder "Hat dir Bad Bunny wehgetan?", kommentieren zwei Follower.

Erst kürzlich verriet das Model, dass es sich aktuell in einer Art Selbstfindungsphase befindet. In einem Interview erklärte Kendall: "Man steht vor Herausforderungen, man macht Fehler – sich selbst zu kennen und zu wissen, wie man mit Dingen umgeht und sich dann entsprechend zu verhalten, ist superwichtig. Es gibt eine Lernkurve." Ob dieser Post auch in diese Kategorie fällt?

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Bad Bunny und Kendall Jenner auf der Mailand Fashion Week

Getty Images Kendall Jenner bei der "Le Défilé L'Oréal Paris"-Show am Eiffelturm, 2023

