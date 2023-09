Kendall Jenner und Bad Bunny genießen Date am Promi-Hotspot

Wollen Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29) etwa zusammen gesehen werden? Seit Monaten reißen die Spekulationen über eine Romanze zwischen dem Model und dem Latin-Rapper einfach nicht ab: Immer wieder werden sie zusammen beim Turteln gesichtet und entfachen damit selbst die Gerüchteküche aufs Neue. Bislang bestätigen die beiden eine Beziehung noch nicht – doch nun macht es den Anschein, als ob es ihnen nichts mehr ausmache, ihre Romanze in der Öffentlichkeit auszuleben: Kendall und Bad Bunny genießen ein Dinner in einem bei der Prominenz beliebten Restaurant.

Wie Bilder bei Daily Mail zeigen, haben sich die The Kardashians-Bekanntheit und der "Tití Me Preguntó"-Interpret einen besonderen Ort für ihr Date ausgesucht: Sie kehren in einem New Yorker Restaurant namens Carbone ein. Das ist besonders für seine prominenten Gäste bekannt, weshalb es dort nur so von Paparazzi wimmelt. Doch das scheint den Turteltauben wohl egal zu sein! So gibt die Laufstegschönheit in einer hellen Satinbluse und einer Jeans eine gute Figur neben dem Musiker ab, der ein weißes Hemd, eine schwarze Hose, ein Kopftuch sowie eine Basecap trägt.

Vor rund einem Monat hatten sich Kendall und Bad Bunny bereits sehr innig gezeigt: Wie mehrere TIkTok-Videos zeigen, kuscheln die beiden immer wieder auf einem Konzert von Drake (36). Offenbar hatten sie es in Kauf genommen, so vertraut miteinander gesehen zu werden!

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im August 2023

Getty Images Bad Bunny auf dem Coachella-Festival 2023

IMP Features / ActionPress Kendall Jenner und Bad Bunny im August 2023

