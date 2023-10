"Lernkurve": Kendall Jenner ist in einer Selbstfindungsphase

Kendall Jenner (27) reflektiert ihre Fehler. Bereits seit jungen Jahren steht sie als Tochter von Kris Jenner (67) und damit Mitglied des Kardashian-Clans im Rampenlicht. Inzwischen hat sie sich ihre eigene Karriere als erfolgreiches Model und Unternehmerin aufgebaut. Sie ist stolze Besitzerin einer eigenen Marke für Tequila. Das hat die Laufstegschönheit ganz schön verändert: Aktuell lernt Kendall sich noch mal völlig neu kennen!

"Der Wechsel in die Rolle der Gründerin und Eigentümerin meines Unternehmens war eine wirklich coole Art, mich selbst kennenzulernen", erzählt sie auf dem Forbes Under 30 Summit, wie E! News berichtet. Kendall seien immer wieder Steine in den Weg gelegt worden – doch sie habe gelernt, damit umzugehen und sei gewachsen. "Man steht vor Herausforderungen, man macht Fehler – sich selbst zu kennen und zu wissen, wie man mit Dingen umgeht und sich dann entsprechend zu verhalten, ist superwichtig. Es gibt eine Lernkurve", stellt sie klar.

Kendall habe zwar immer noch Momente voller Selbstzweifel – doch trotzdem fühle sie sich aktuell so wohl mit sich selbst wie noch nie. "Ich habe das Gefühl, dass ich mich in einer echten Übergangsphase in meinem Leben befinde. Spirituell, beruflich, geistig – ich glaube, ich bin gerade dabei, mich selbst zu finden", schwärmt die 27-Jährige. Sie sei sehr glücklich mit ihrem Stand im Leben: "Es wird mir immer klarer, wer ich bin und wo ich sein will."

Getty Images Kendall Jenner bei der "Le Défilé L'Oréal Paris"-Show am Eiffelturm, 2023

Getty Images Kendall Jenner auf der Met Gala 2023

Getty Images Kendall Jenner im Juni 2023

