"Liebe sie": Billie Eilish fühlt sich zu Frauen hingezogen

Sie lässt tief in ihre Gefühlswelt blicken. Billie Eilish (21) war zuletzt in einer Beziehung mit Jesse Rutherford (32) gewesen – doch nach knapp sechs Monaten war zwischen der Sängerin und dem Frontmann von The Neighbourhood schon wieder alles aus und vorbei. Aktuell gilt die Songwriterin als Single – mit ihrem Liebesleben hält sie sich ziemlich bedeckt. Doch nun gibt Billie preis, dass sie auch auf Frauen steht.

Das bestätigt die 21-Jährige jetzt gegenüber Variety. "Ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich eine gute Beziehung zu Mädchen haben könnte", erklärt Billie und fügt hinzu: "Ich liebe sie so sehr. [...] Ich fühle mich zu ihnen als Menschen körperlich hingezogen." Vor allem zu den Frauen in ihrem Leben habe sie eine tiefe Verbindung. Dennoch fühle sich die Musikerin auch etwas von ihrer Schönheit und Präsenz eingeschüchtert.

Erst vor wenigen Wochen dementierte Billie die hartnäckigen Gerüchte, dass sie mit dem Promitätowierer David Enth zusammen sei. "Ich bin so tot, ich könnte im Moment nicht mehr Single sein – was zur Hölle ist das alles?", schrieb sie auf Instagram und fügte der Story zwei Totenkopf-Emojis hinzu.

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford im März 2023

Getty Images Billie Eilish im November 2023

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

