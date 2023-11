"Unser Leben mit 500 kg": Neue Staffel mit Tammy Slaton!

Es wird spannend! Tammy Slaton (37) wurde durch die Sendung "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" bekannt. Die Serie dreht sich um das Leben der US-Amerikanerin und ihrer Familie – vor allem aber um den Kampf gegen die Kilos. In den vergangenen Jahren konnten die Fans hautnah die Abnehmerfolge der TV-Persönlichkeit verfolgen. Nun gibt es den ersten Trailer der kommenden Staffel und der verspricht jede Menge Drama!

Der von TLC veröffentlichte Trailer zeigt eine hoch motivierte Tammy: "Ich bin bereit, die Welt zu erobern!" Die pfundige YouTuberin wurde nach knapp 14 Monaten aus der Reha entlassen, nachdem sie aufgrund ihres exzessiven Party-Lifestyles erneut mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt hatte. Einziger Wermutstropfen: Ihr Ehemann Caleb durfte die Klinik nicht verlassen. Tammy zeigte sich zwiegespalten: "Ich kann mir nicht vorstellen, hier ohne meinen Mann herauszugehen, aber ich habe fast 136 Kilo abgenommen." Die neue Staffel dreht sich aber nicht nur um die Heimkehr des Realitystars, sondern auch um das Beziehungsdrama rund um ihre Schwester Amy Slaton und deren Ehemann Michael Haltermann.

Tammys Ehemann Caleb Willinham, der in der aktuellen Staffel noch zu sehen sein wird, ist kürzlich gestorben. Der Verlust soll dem TV-Star sehr nahe gehen, wie Insider The Sun verrieten: "Die beiden waren beste Freunde und haben sich in der Klinik gegenseitig unterstützt und [sein Tod ist] verheerend für sie."

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Star

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Star

Instagram / calebs_meat_rolls Tammy Slaton und Caleb Willingham im März 2023

