Darum konnte Chris Appletons Ehe einfach nicht funktionieren

War die Sache von Beginn an zum Scheitern verurteilt? Erst im April heiratete Chris Appleton (40) seinen Freund Lukas Gage (28). Der Stylist und sein Liebster wurden in Las Vegas sogar von niemand Geringerem als Kim Kardashian (43) getraut. Doch das brachte nichts, denn Chris und Lukas lassen sich nach nur sechs Monaten schon wieder scheiden. Und offenbar stand ihre Ehe von Anfang an unter keinem guten Stern.

War das das Problem? Ein Insider berichtet nun gegenüber Daily Mail, dass Lukas derjenige gewesen sein soll, der die Beziehung beendete und die Scheidung wollte. "Lukas beendete es, weil Chris kontrollierend und besitzergreifend war", erklärte der Vertraute des Schauspielers. Es habe letztlich zwischen den beiden einfach nicht funktionieren können. Bereits nach der Hochzeit sollen sich die beiden nicht mehr gut verstanden haben. "Sie haben noch gewartet, bis die Hochzeitsepisode bei 'The Kardashians' ausgestrahlt wurde", gab der Informant weiter preis.

Chris möchte mit der Blitzehe offenbar so schnell wie möglich abschließen. Denn der Stylist trägt seinen Ehering bereits nicht mehr. Diesen hielt er noch vor wenigen Monaten total stolz in die Kamera...

Instagram / chrisappleton1 Lukas Gage, Kim Kardashian und Chris Appleton

Instagram / CrrE6nAPI9a Chris Appleton, Stylist

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton im April 2023

Was denkt ihr über die gescheiterte Ehe von Chris und Lukas? Es war irgendwie vorhersehbar! Es tut mir total leid für sie... Abstimmen Ergebnis anzeigen



