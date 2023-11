Zum ersten Mal: Chris Appleton ist ohne Ehering unterwegs

Chris Appleton (40) zeigt sich zum ersten Mal wieder öffentlich. Erst wenige Stunden ist es her, dass die Scheidung des Stylisten von Kim Kardashian (43) und seines Ehemannes Lukas Gage (28) bekannt wurde. Die Ehe zerbrach nur knapp sieben Monate nach der Hochzeit in Las Vegas. Offenbar kämpfte das Paar zuletzt mit vielen Streitereien. Nun wird Chris erstmals wieder gesehen – und das ohne seinen Ehering.

Am Dienstag wird Chris in Brentwood in West Hollywood fotografiert. Der gebürtige Brite schlendert zu einem Coffeeshop und präsentiert dabei in einem Unterhemd seine muskulösen Arme. Was den Fans aber viel eher auffallen dürfte, ist seine auffallend nackte linke Hand: An der fehlt nämlich der Ehering. Es ist das erste Mal seit den Scheidungsnews, dass Chris auf der Straße gesichtet wird und besonders glücklich wirkt er nicht.

Kurz nach der Traumhochzeit präsentierte Chris das bedeutungsvolle Schmuckstück noch stolz seiner Community. Auf Instagram teilte er eine Reihe Erinnerungen von der Zeremonie, bei der seine gute Freundin Kim die Traurede hielt. Gleich auf dem ersten Bild hält er den silbernen Ring in die Kamera und schrieb glücklich: "Was in Vegas passiert..."

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton im März 2023

ActionPress / Backgrid Chris Appleton, Stylist

Instagram / CrrE6nAPI9a Chris Appleton, Stylist

