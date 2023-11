Plant Matthias Mangiapane bei Promi BB etwa bereits Streit?

Endlich ist es so weit! Promi Big Brother startet in die elfte Staffel. Für die prominenten Bewohner wird es wieder hart – doch einer kann es kaum erwarten. Für Matthias Mangiapane (40) erfüllt sich mit der Teilnahme an dem Erfolgsformat ein großer Traum. Im Interview mit Promiflash spricht die TV-Persönlichkeit jetzt über das Konfliktpotenzial im Haus: So denkt Matthias über seine Container-Kollegen!

Bei den Bewohnern sind für Matthias einige bekannte Gesichter dabei. Yeliz Koc (30), Dominik Stuckmann (31), Peter Klein (56) und Patricia Blanco (52) kenne er bereits und freue sich, sie wiederzusehen. Es seien aber auch ein oder zwei Kandidaten dabei, mit denen es zu Reibereien kommen könnte. "Wenn mir etwas nicht passt, sage ich auch meine Meinung", betont Matthias gegenüber Promiflash. Der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat fügt hinzu: "Es weiß jeder, [...] dass ich immer derjenige bin, der polarisiert, der für Action sorgt." Diesem Image wolle er treu bleiben.

Dabei ist der Realitystar Fan der ersten Stunde! Seit Staffel eins verfolgt Matthias das TV-Format. Bereits als Jugendlicher hat er vom Einzug in den Container geträumt, verrät er. Als dann die Zusage kam, war er überglücklich: "Ich war auf dem Weg zu einem Event und musste so weinen, weil ich mich so gefreut habe."

Getty Images Matthias Mangiapane, Realitytstar

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, 2023

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Matthias Mangiapane, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

