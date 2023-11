US-Comedian Dana Carveys Sohn stirbt im Alter von 32 Jahren!

Er muss einen schweren Verlust verkraften! Dana Carvey ist seit Jahren ein erfolgreicher Comedian in den USA. Vor allem durch sein Mitwirken an der Comdeyshow Saturday Night Live wurde er berühmt. Auch privat hat er sein Glück gefunden und ist stolzer Vater von zwei Söhnen. Doch von einem muss er nun Abschied nehmen: Wie jetzt bekannt wird, ist Danas ältester Sohn Dex gestorben!

Das berichtet nun TMZ. Wie Quellen verraten, ist der 32-Jährige am Mittwochabend verstorben. Ersthelfer eilten noch zu seinem Haus in Los Angeles, um den aufstrebenden Comedian zu retten. Dex wurde vor Ort jedoch regungslos in seinem Badezimmer aufgefunden. Wiederbelebungsmaßnahmen kamen dabei zu spät. Bislang ist seine Todesursache noch nicht genau geklärt – eine Autopsie und toxikologischen Tests sollen demnächst mehr Aufschluss geben.

Dex stand seinem Vater Dana zu Lebzeiten sehr nah. So wollte er in seine Fußstapfen treten. Unter anderem trat er 2016 vor seinem Vater in dessen Netflix-Special "Straight White Male" auf und sorgte für einige Lacher. Neben seinen Eltern hinterlässt der Jung-Komiker einen Bruder und seine Freundin.

Getty Images Dana Carvey und seine Frau Paula Zwagerman im Februar 2019

Getty Images Dana Carvey im März 2023

Getty Images Dana Carvey im Juni 2014

