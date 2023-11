Dana Carvey verrät: Sein Sohn (†32) starb an einer Überdosis

Dana Carvey (68) verrät Details zum Tod seines Sohnes. Am Donnerstag wurde bekannt, dass Dex Carvey, der älteste Spross des US-amerikanischen Komikers, im Alter von 32 Jahren gestorben ist. Er soll leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein – Wiederbelebungsmaßnahmen seien ohne Erfolg geblieben. Die Todesursache war bislang unklar. Doch nun gibt Dana in einem emotionalen Statement Aufschluss darüber.

"Unser geliebter Sohn Dex ist an einer versehentlichen Drogenüberdosis verstorben", schreiben Dana und seine Frau Paula auf Instagram. Der aufstrebende Comedian sei sehr talentiert gewesen und habe mit seinen 32 Jahren viel erreicht. Dex habe das Leben geliebt – und wenn man in seiner Gesellschaft war, habe man das Leben ebenfalls sehr genossen. "Mit ihm hat alles Spaß gemacht, aber am meisten liebte er seine Familie, seine Freunde und seine Freundin Kaylee", heißt es in dem Post weiter.

Dex wollte offenbar in die Fußstapfen seines Vaters treten. 2016 hatte er einen Auftritt in dessen Netflix-Sendung "Straight White Male". Außerdem arbeitete er als Kurzfilmproduzent und Comiczeichner. Er liebte die Musik und die Schauspielerei.

