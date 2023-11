Nach Tod von Sohn: Dana Carvey ist gerührt von Anteilnahme

Er ist in tiefer Trauer. Eigentlich verdient Komiker Dana Carvey (68) sein Geld damit, Menschen zum Lachen zu bringen. Jedoch musste er erst vor wenigen Tagen schmerzlich Abschied von einer der wichtigsten Personen in seinem Leben nehmen: seinem eigenen Sohn. Der 32-Jährige soll nach einer versehentlichen Überdosis Drogen leblos in seinem Haus aufgefunden worden sein. Seither zeigt sich die Welt sichtlich ergriffen. Dana bedankt sich nun öffentlich für die Anteilnahme vieler Menschen.

"Ich möchte einfach Danke sagen. Meine Frau und ich sind überwältigt von eurer Liebe, euren persönlichen Geschichten und eurem Mitgefühl", schreibt der 68-Jährige auf Instagram und fügt hinzu: "Wir haben so viele schöne Nachrichten von Menschen erhalten, die Dex kannten. Diese haben uns mehr berührt, als wir jemals in Worte fassen könnten." In dem emotionalen Statement betont der "Wayne's World"-Star, dass er vorerst die Zeit mit der Familie priorisieren will: "Wir werden so gut es geht heilen und weitermachen. Unser geliebter Dex hätte es so gewollt."

Zuvor hatte sich der Vater des jungen, aufstrebenden Comedians selbst zu dessen Todesursache geäußert. "Unser geliebter Sohn Dex ist an einer versehentlichen Überdosis Drogen verstorben", schrieben Dana und seine Frau Paula auf Instagram. "Mit ihm hat alles Spaß gemacht", hieß es unter anderem in dem emotionalen Post.

