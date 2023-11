Dana Carvey legt nach dem Tod seines Sohnes eine Pause ein

Dana Carvey (68) muss einen schweren Verlust verkraften. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sein ältester Sohn Dex Carvey im Alter von 32 Jahren an einer versehentlichen Überdosis Drogen gestorben ist. Der Sprössling des US-amerikanischen Komikers soll leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein. Jetzt meldet sich Dana zu Wort und erklärt, dass er erst einmal eine Pause braucht.

Auf Instagram teilt der Comedian ein emotionales Statement. Darin bedankt er sich zunächst für die Anteilnahme und die rührenden Erzählungen derer, die Dex kannten und ihre gemeinsame Geschichte mit ihm geteilt haben. "Ich werde nun eine Pause von der Arbeit und den sozialen Medien nehmen, um herauszufinden, wie unser Leben jetzt aussehen wird, wo wir nur noch eine dreiköpfige Familie sind. Wir werden uns so gut wie möglich erholen und weitermachen. Unser geliebter Dex hätte es so gewollt", schreibt Dana weiter.

Kurz nachdem Dex' Ableben bekannt geworden war, meldete sich der Schauspieler erstmals öffentlich auf Instagram: "Letzte Nacht haben wir eine schreckliche Tragödie erlebt. Unser geliebter Sohn Dex ist an einer versehentlichen Überdosis Drogen gestorben", erklärte er. Zudem teilte er einige Erinnerungen an ihn: "Er war in so vielen Bereichen extrem begabt – Musik, Kunst, Filmemachen, Comedy – und brachte sich überall mit Leidenschaft ein. Vor allem liebte er aber seine Familie, seine Freunde und seine Freundin Kaylee. Dex war ein wunderbarer Mensch."

Getty Images Dana Carvey, US-Comedian

Getty Images Dana Carvey, Komiker

Getty Images Dana Carvey und seine Frau Paula Zwagerman im Februar 2019

