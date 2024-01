Todesursache offiziell: Dana Carveys Sohn starb an Überdosis

Dana Carvey (68) musste einen schweren Verlust verkraften. Normalerweise versprüht der Comedian bei seinem Publikum gute Laune. Jedoch sorgte er im Movember 2023 mit traurigen Nachrichten für Aufmerksamkeit: Der US-Amerikaner verlor seinen gerade einmal 32-jährigen Sohn Dex auf tragische Weise. Er soll leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein. Die Ursache des plötzlichen Ablebens war bislang nicht offiziell bestätigt. Nun ist jedoch bekannt: Danas Sohn starb an einer Überdosis.

Das berichtet nun TMZ. Laut des Los Angeles County Medical Examiner's Office habe der Sohn des Komikers eine Kombination von Drogen eingenommen, die ihn letztlich tragischerweise das Leben kosteten. Wie Medienberichte weiter verlauten lassen, habe es sich bei der tödlichen Mischung demnach um eine Vergiftung durch Fentanyl, Ketamin und Kokain gehandelt. Jedoch sei Dex' Tod nicht beabsichtigt gewesen – die Behörde stuft ihn daher als Unfalltod ein.

Schon vor einigen Wochen hatte Dana in einem emotionalen Statement Aufschluss über die Todesursache seines Sohnes gegeben. "Unser geliebter Sohn Dex ist an einer versehentlichen Drogenüberdosis verstorben", hatten er und seine Frau Paula auf Instagram geschrieben. Mit rührenden Worten hatten sie damals Abschied genommen: "Mit ihm hat alles Spaß gemacht, aber am meisten liebte er seine Familie, seine Freunde und seine Freundin Kaylee."

Anzeige

Getty Images Dana Carvey im Juni 2014

Anzeige

Getty Images Dana Carvey, Komiker

Anzeige

Getty Images Dana Carvey und seine Frau Paula Zwagerman im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de