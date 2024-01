So geht es Dana Carvey nach plötzlichem Tod seines Sohnes

Er gibt tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Dana Carvey (68) hat eine schwere Zeit hinter sich. Im November vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sein ältester Sohn Dex im Alter von 32 Jahren an den Folgen einer versehentlichen Drogenüberdosis gestorben ist. Kurz darauf erklärte der US-amerikanische Komiker, dass er sich für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen wolle. Nun meldet sich Dana wieder zurück und verrät, wie es ihm mittlerweile geht.

In dem Podcast "Fly On The Wall", den der Schauspieler zusammen mit David Spade (59) betreibt, bedankt er sich zunächst für die zahlreichen lieben Nachrichten, die ihn erreicht haben. Dennoch gebe es nichts, was man für ihn und seine Familie tun könne. "Es ist die private Reise von mir, meiner Frau und unserem Sohn. Wir sind alle zusammen. Und wir machen eine Menge lustiger Dinge. Wir wandern, wir gehen in die Kirche", erklärt Dana. Trotzdem sei es zurzeit alles andere als leicht für ihn: "Ich bin sozusagen auf einem Schmerzzug mit Millionen anderer Menschen auf diesem Planeten. Und man weiß nicht, wie lange man darauf sein wird oder wann es aufhören wird."

Kurz nachdem Dana die traurigen Neuigkeiten veröffentlicht hatte, teilte der Comedian auf Instagram ein emotionales Statement. Darin erklärte er, dass er sich zunächst aus der Öffentlichkeit zurückziehen wolle, um herauszufinden, wie es nun für ihn und seine Familie weitergehe.

Getty Images Dana Carvey, Komiker

Getty Images Dana Carvey, Komiker

Getty Images Dana Carvey im März 2023

